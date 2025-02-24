Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı.



Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.