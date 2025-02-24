Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), ilk defa 13 Temmuz'da düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı

'den yapılan duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı.

Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.

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