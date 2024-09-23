Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 müfettiş yardımcısı alacak

BAŞVURU ŞARTLARI



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;



Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibanyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,



Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlannda görev yapmış olmak,



Yanşma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibanyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında dolanlar sınava başvurabileceklerdir). şartlan aranacak