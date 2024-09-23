Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 müfettiş yardımcısı alacak. Başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı için şartlar neler? Başvurular nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 müfettiş yardımcısı alacak

Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı* öğretmenlik alanları ve öğretmenlik dışı alanlar (KPSS puanı ile) olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek. 14 - 25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 müfettiş yardımcısı alacak - 1

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibanyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak,

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlannda görev yapmış olmak,

Yanşma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibanyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında dolanlar sınava başvurabileceklerdir). şartlan aranacak

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