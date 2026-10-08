Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile yazı: Ruhsatları iptal edilecek

İKİ İHLAL ARASINDAKİ FARK ÖRNEKLERLE AÇIKLANDI

Yazıda, söz konusu iki ihlal arasındaki ayrım örneklerle ortaya konuldu.

Buna göre, özel öğretim kursunun bakanlıktan izin aldığı mevcut bilim grubuna onay almadan farklı bir bilim grubundan ders eklemesi, kurum türü içinde kalan program ilavesi usulsüzlüğü kapsamında değerlendirilecek.

Buna karşılık özel öğretim kursunda, özel çeşitli kurslar kurum türünün faaliyet alanında bulunan Müzik Kursu Programı, Yabancı Dil Programı veya Güzellik Uzmanlığı Programı gibi kursun kendi kurum türüyle ilgisi bulunmayan bir programın fiilen uygulanması, kurum türüne uygun olmayan program uygulama ihlali sayılacak.

Sahadaki uygulamalarda birliğin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla yapılacak denetimlerde, kurumun ruhsatında belirtilen kurum türü ile fiilen uyguladığı öğretim programı titizlikle karşılaştırılacak.

Bu kapsamda denetimlerde kurumların ders programları, kursiyer veya öğrenci kayıt sözleşmeleri, reklam ve ilanları ile fiilen işlenen derslerin içerikleri dikkate alınacak.

RUHSAT İPTALİNE VARAN CEZALAR VERİLECEK

Yazıda, yapılan düzenlemeyle kurum türüne uygun olmayan program uygulama fiilinin kademeli idari para cezasına veya geçici kapatma yaptırımına tabi tutulmadığı, bu ihlalin doğrudan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptalini gerektirdiği belirtildi.

Bu doğrultuda, inceleme ve soruşturmalarda kurum türüne uygun olmayan program uyguladığı belirlenen özel öğretim kurumlarının, herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Bakanlık ayrıca illerden, faaliyet gösteren tüm özel öğretim kurumlarının ruhsatlarında belirtilen yasal sınırlar ve kurum türleri için onaylanmış programlar dahilinde faaliyet göstermeleri konusunda bilgilendirilmesini talep etti.

İzleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulanan yazıda, mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen kurumlar hakkında gecikmeksizin idari işlem başlatılması istendi.