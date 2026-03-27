Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "ek öğretmen ataması" duyurusu

Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Kılavuz”, 6 Şubat 2026’da yayımlandı,



9-15 Şubat tarihlerinde sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin başvurular alındı.



Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler için 16-18 Şubat tarihleri arasında değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmeler yapılarak oluşan puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjanın üç katı aday, 3-9 Mart’ta sözlü sınava tabi tutuldu ve sözleşmeli eğitim personelinin yerleştirme işlemleri 25 Mart’ta ilan edildi.



EK BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI



Millî Eğitim Akademisi Başkanlığınca yayımlanan “Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Ek Atama Duyurusu”nda yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlar gösterildi. Bakanlık kadrolarından istihdam edileceklere ayrılan kontenjanın yerleştirmeler sonrasında boş kalan pozisyonları için sözlü sınav puanı 70 ve üzerinde olup tercihlerine yerleşemeyen adaylar, 28-30 Mart tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.



SONUÇLAR 1 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Duyuruya göre, yerleşen adaylar için yeniden tercih hakkı bulunmayacak. Sözleşmeli eğitim personeli adayları, sözlü sınav puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Sonuçlar 1 Nisan 2026 tarihinde Akademinin internet sitesinde ilan edilecek.