Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı başvuru tarihleri 2025 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı memur alımı sınav tarihi ve başvuru şartları

Kamu personeli alımı ilanları takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından KPSS P48 puan türü ile alım yapılıyor. Adaylara, mesleğe özel yarışma sınavı uygulanacak. Sınavlara katılacak adayların; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği olan alanlarda mezun olması gerekiyor. İşte, Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı şartları...



MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılacak adayların 26 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında e-Devlet veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.



Başvuru sonuçları Bakanlığın sayfasından ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.



Yazılı sınava giriş için ise sınav giriş belgeleri 12 Mayıs günü gaziodm.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacak.



MEMUR ALIMI SINAV TARİHİ



Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 18 Mayıs Pazar günü saat 10:15-12:15 arasında Ankara'da sınava tabii tutulacak. Sınavda 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan almak gerekir. Yanlış cevaplar ise doğru yanıtları etkilemeyecek. Sonuçlar www.csb.gov.tr adresinden ve Kariyer Kapısı Platformu'ndan erişime açılacak.



İtiraz Süreci



Sınav soru ve cevaplarına itirazlar, cevapların yayımlanması ardından 5 iş günü içinde 150 TL itiraz ücretinin ödenmesiyle gerçekleştirilebilecek. Öte yandan sınav sonuçlarına itirazlar da sonuçların açıklanmasını takip eden 5 gün içinde yapılacak.



Mülakat sınavı



Mülakat sınavına dair tarih bilgisi Bakanlıkça açıklanacak ve adayların sınavdan en az 70 alması gerekecek. Mülakat sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanacak.

ÇŞB MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCISI ALIMI KILAVUZU