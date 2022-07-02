Milli güdümlü mermi Atmaca test atışını başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.



Karadeniz'de bugün gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi.



Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/qvilmitPSo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2022