Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer alıyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da ilk kez katıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı

Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplandı.

Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor.

MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alıyor. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınıyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı - 1

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da Kurul'da ele alınması öngörülüyor.

ORGENERAL GÜRAK İLK KEZ KATILDI

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılıyor.

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