Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı

Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplandı.

Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.



MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alıyor. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınıyor.



BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK



Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.