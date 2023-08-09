Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde, terörle mücadele operasyonları, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşında son durum var. Toplantı, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda ni̇teliğinde.

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

, Cumhurbaşkanı başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Saat 15.35’te başlayan toplantıda, dış politika ve güvenlik konu başlıkları ele alınıyor.

MGK, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda toplantısı niteliği taşıyor. İki komutan da Milli Güvenlik Kurulu'na son kez katılıyor.

MGK toplantısında terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

Toplantıda ayrıca Suriye'deki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı gibi başlıklar değerlendirilecek.

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