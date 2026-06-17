Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı saat 16.45'te başladı.

MGK'nın haziran ayı olağan toplantısında ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakat ile kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye 'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor.

MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Ayrıca, süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak.

DOĞU AKDENİZ

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Doğu Akdeniz olacak.

Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimî Fransız üssü için attığı imzaya tepki göstermişti.

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alınacak.