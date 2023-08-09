Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Mi̇lli̇ Güvenli̇k Kurulu, bugün toplanıyor. Gündemde, terörle mücadele operasyonları, Suri̇ye ve Rusya-Ukrayna savaşında son durum var. Toplantı, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda ni̇teliğinde.

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda, dış politika ve güvenlik konu başlıkları ele alınacak.

MGK, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda toplantısı niteliği taşıyacak. İki komutan da 'na son kez katılacak.

MGK toplantısında terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

Toplantıda ayrıca Suriye'deki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı gibi başlıklar değerlendirilecek.

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