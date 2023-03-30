Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Beştepe'de toplandı. Yılın ikinci MGK toplantısı saat 15.35'te başladı.

Toplantının ardından yazılı açıklamayla duyurulacak.

14 Mayıs'taki seçim öncesi sandık güvenliğinin sağlanabilmesi için ilgili bakanların sunum yapması bekleniyor.



Deprem ve depremin ardından devam eden yeniden inşa süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.



Terörle mücadele operasyonları devam ederken Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili bazı adımlar atılıyor.



Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiyle çözülebilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.