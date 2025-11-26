Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: "Bölgemizde teröre yer yok"

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de gerçekleşen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar çok boyutlu ele alındı. Bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır.” denildi.

MGK bildirisinde, Türkiye'nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtildi.

Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.