Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: "Bölgemizde teröre yer yok"
26.11.2025 16:32
Son Güncelleme: 26.11.2025 19:16
NTV - Haber Merkezi
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde teröre yer yok" mesajı verildi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'de gerçekleşen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar çok boyutlu ele alındı. Bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır.” denildi.
MGK bildirisinde, Türkiye'nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtildi.
Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.