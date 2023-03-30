Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) sandık güvenliği vurgusu

Son dakika haberi!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

3 saat süren toplantının ardından 7 maddelik bildiri yayımlandı.

DEPREM FELAKETİ

Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

SANDIK GÜVENLİĞİ



14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir

YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.

SURİYE VE IRAK'TAKİ GELİŞMELER

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.