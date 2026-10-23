Milli İstihbarat Akademisi, İsrail'in politikalarına ilişkin rapor yayımladı

Milli İstihbarat Akademisi , İsrail 'in bölgesel yayılmacılık politikalarını ve Türkiye açısından oluşturduğu riskleri ele alan "İsrail Yayılmacılığının Anatomisi" başlıklı raporunu yayımladı. Çalışmada, Terörsüz Türkiye sürecinin dış müdahalelere karşı stratejik bir dayanıklılık unsuru olduğu belirtildi.

Raporun ön sözünü kaleme alan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, İsrail'in genişleme arayışının yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de istikrarsızlığa neden olduğunu yazdı.

Köse, Türkiye ile İsrail'in güvenlik yaklaşımlarının birbirinden ayrıldığını belirterek, Türkiye'nin bölge ülkelerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi esas aldığını dikkat çekti. İsrail'in ise çevresindeki aktörlerin zayıf, parçalı ve dış müdahalelere açık kalmasına dayalı bir güvenlik politikası izlediğini değerlendirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE VURGU

Raporda, İsrail'in bölgedeki toplumsal ve kimlik temelli kırılganlıklardan yararlanabileceğine dikkat çekildi. Bu çerçevede, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" sürecinin Türk, Kürt ve Arap toplumları arasındaki bağları güçlendiren stratejik bir dayanıklılık unsuru olduğu ifade edildi.

Sürecin, dış aktörlerin etnik farklılıkları müdahale aracı olarak kullanmasını zorlaştıracağı belirtildi.

ABD DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çalışmada, İsrail'in yayılmacılık politikalarının sona ermesi için hükümet değişikliğinin tek başına yeterli olmayacağı, ayrıca ABD'nin sağladığı desteğin İsrail'in askeri kapasitesinde belirleyici rol oynadığına da yer verildi.