Milli karateciye bıçaklı saldırıda iki tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir turnuvaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli karateci Umut Eren Gündoğ (20), önceki akşam Hürriyet Caddesi’nde yürürken bir kişi tarafından sırtından ve kalçasından bıçaklandı.

Gündoğ'u börekçiden çaldığı bıçak ile yaraladıktan sonra kaçan Enes Can Ahmetoğlu (19) ile yanındaki kardeşi E.A. (17), polis tarafından yakalandı.

İki şüpheli, emniyetteki ifadelerinde Gündoğ ve arkadaşlarının olaydan yaklaşık yarım saat önce çıkan kavgada kendilerini dövdüğünü, tekrar karşılaştıklarında sinirlenerek bıçakla saldırdıklarını söyledi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.