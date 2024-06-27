Milli maçı izlerken parmağı koptu

Zonguldak'ta 66 yaşındaki İ.Y'nin milli maçı izlemek isterken sandalyenin kayması sonucu parmağı sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışırken parmağı kopan İ.Y. hastaneye kaldırıldı.

Milli maçı izlerken parmağı koptu

'ta 66 yaşındaki İ.Y. milli maçı izlemek merdivenlere piknik sandalyesini koydu. Sandalyenin kayması sonucunda yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı.

Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi.

İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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