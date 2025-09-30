Milli maçlar ne zaman? Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Grup elemeleri kapsamında rakiplerini mağlup etmek isteyen Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından toplam 6 puanla dönmek istiyor. Peki, milli maçlar ne zaman?



MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Millî Futbol Takımı, grup aşamasında Bulgaristan, Gürcistan ve son Avrupa Şampiyonu İspanya ile kozlarını paylaşmaya devam ediyor.



Ay-Yıldızlılar eleme maratonuna 4 Eylül’de Gürcistan deplasmanında başlamış ve mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Grubun ikinci maçında ise Türkiye, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.



İşte Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:



11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye



14 Ekim: Türkiye - Gürcistan



15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan



18 Kasım: İspanya - Türkiye