2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. ve 4. grup maçları önümüzdeki hafta oynanmaya başlayacak. E Grubu’nda mücadele eden A Millî Futbol Takımımız, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takımın 3 puanı bulunuyor. Ay-Yıldızlılar, elemelerde bu kez Bulgaristan ve Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Peki, millî maçlar ne zaman?

Milli maçlar ne zaman? Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Grup elemeleri kapsamında rakiplerini mağlup etmek isteyen Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından toplam 6 puanla dönmek istiyor. Peki, milli maçlar ne zaman?

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Millî Futbol Takımı, grup aşamasında Bulgaristan, Gürcistan ve son Avrupa Şampiyonu İspanya ile kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Ay-Yıldızlılar eleme maratonuna 4 Eylül’de Gürcistan deplasmanında başlamış ve mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Grubun ikinci maçında ise Türkiye, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

İşte Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

