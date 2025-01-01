Milli masa tenisçi Görkem Öçal, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi

Milli masa tenisçi Görkem Öçal, 15 yaş altı kategorisinde dünya 6'ncılığına yükseldi.

Milli masa tenisçi Görkem Öçal, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), bugün dünya sıralamasını açıkladı.

Kariyerinde 13 yaş altı tekler Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Görkem Öçal, 2025 yılı içerisinde düzenlenecek Dünya Masa Tenisi (WTT) turnuvalarına isme özel davet hakkı, 15 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonalarında seri başı olma avantajını kazandı.

Yıldız Erkek Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Gökmen Öcal, "Sıkı ve planlı çalışmamızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Yıldız Erkek Masa Tenisi sporcusu Görkem, Türk masa tenisi tarihinde 15 yaş altı kategorisinde elde ettiğimiz en iyi dereceye ulaşarak ITTF dünya 6'ncılığına yükseldi. Şimdi hedefimiz dünya ilk üçüne girmek" ifadelerini kullandı.

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