Milli Muharip Uçak KAAN için imzalar atıldı
06.05.2026 14:38
2028 yılında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek olan KAAN'ın son teslimi ise 2030 yılında gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı.
KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.
KAAN'IN ÖZELLİKLERİ
14 metre kanal açıklığına sahip olan KAAN'ın uzunluğu ise 21 metre.
1.8 mach hıza ulaşabilen KAAN, 55 bin feet'e kadar yükselebiliyor.
Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı, supercruise kabiliyetine de sahip.