Milli parklar teklifi komisyondan geçti
Milli parklara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'ndan geçti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, milli parklar yasa teklifini kabul etti.
Çevre Kanunu'nda değişikliğe gidilen teklif özetle şu düzenlemeleri içeriyor:
- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde döner sermayeli işletmeler kurulabilecek.
-Milli Park alanında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.
- Milli parkların korunmasında muhafaza memurlarının yanı sıra av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri de görev alabilecek.
- Milli Parklar Kanunu kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler derhal yıkılacak ya da ihtiyaç halinde kullanılabilecek.
- Milli parklarda ekolojik denge ve ekosistemi bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek.
- Avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlananlara verilen ceza 200 liradan 20 bin liraya yükseltilecek.
- Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.
