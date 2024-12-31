Milli Piyango bileti satışı ne zaman bitiyor?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon lira olacak. Bu yıl, tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler ise biletlerin satışa sunulmasıyla Türkiye’nin dört bir yanında biletlerini satın almaya başladı. Çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet ise 600 TL'den satılıyor. İşte, Milli Piyango bilet satışının sona ereceği tarih ve saat...



MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?



Milli Piyango resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bilet satışları 31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacak.



Yılbaşı biletleri saat 18:00'e kadar satışta olacak.