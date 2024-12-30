Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? (2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi)
Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı, 2025 yılına girerken zengin olma umuduyla bilet alacak olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Milli Piyango İdaresi bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağını açıkladı. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?
2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl zengin olabilmek için şansını Milli Piyango yılbaşı çekilişinde deneyecek olan vatandaşlar, büyük ikramiye tutarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacak.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2024 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.
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