Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? 2025 büyük ikramiye tutarı belli oldu
Her yıl olduğu gibi geleneksel Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Bu yıl toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı çekilişine kısa bir zaman kala milli piyango tutarı belli oldu. Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak. 600 milyon TL’lik büyük ikramiye ve toplamda 3.5 milyar TL’lik ödül, Milli Piyango tarihinin en büyük rakamları arasında yer alıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.
Belirlenen yeni kuralla birlikte, büyük ikramiye, bilet payı ne olursa olsun, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak.
ÇEKİLİŞ 31 ARALIK’TA CANLI YAYINLANACAK
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi televizyondan canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek.
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