Milli Piyango Çekiliş sonuçları açıklandı (29 Eylül 2021 Milli Piyango bilet sorgulama)

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29 Eylül milli piyango çekilişi dün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Heyecanla beklenen çekiliş www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı.

Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 0 ve 8 oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



1456925



2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



1837912



200.000 TL ikramiye kazanan numaralar



0270103 - 0605267 - 0688295 - 0774873 - 0783831 - 0959948 - 1080951 - 1114741

1311587 - 1702195



20.000 TL ikramiye kazanan numaralar



0012292 - 0027040 - 0386764 - 0418901 - 0476594 - 0548609 - 0591007 - 0781601

0804536 - 0934338 - 0954659 - 0963030 - 1065889 - 1378649 - 1484186 - 1744623

1754089 - 1766865 - 1844254 - 1943092



Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar



010533 - 038283 - 039484 - 040996 - 052199 - 122548 - 137212 - 148402

157871 - 207737 - 237636 - 255385 - 265412 - 269327 - 273888 - 282588

336038 - 362975 - 366642 - 378280 - 397321 - 403466 - 410677 - 412485

425230 - 451340 - 459049 - 466078 - 484934 - 509624 - 510609 - 536953

538334 - 539146 - 545668 - 557826 - 627818 - 631409 - 656004 - 664961

669583 - 689695 - 744262 - 773740 - 777206 - 805157 -884034 - 941145

979843 - 989492

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar



08473 - 10633 - 11448 - 16987 - 21830 - 25410 - 26568 - 31123

32467 - 32528 - 32927 - 33447 - 34650 - 37557 - 39402 - 40604

41047 - 44649 - 51324 - 51912 - 52411 - 58734 - 58987 - 64585

65436 - 67707 - 69749 - 70141 - 73619 - 74347 - 74852 - 76526

79371 - 79889 - 81063 - 81404 - 82983 - 83630 - 85243 - 85283

86680 - 87636 - 88793 - 89723 - 89942 - 90061 - 93997 - 94202

96189 - 99293



Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar



0166 - 0388 - 1325 - 1827 - 1904 - 2167 - 2329 - 2479

2680 - 3203 - 3665 - 3809 - 4113 - 4474 - 4525 - 4775 - 5503 - 5653 5850 - 5922 - 6251 - 7030 - 8271 - 8324 - 8452 - 8586 - 8876 - 9105 9894 - 9901



Son 3 rakamına göre 320 TL ikramiye kazanan numaralar



145 - 238 - 385 - 522 - 669 - 768 - 827 - 848

- 946 - 955



Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



36 - 37 - 38 - 63 - 65 - 67



Son 1 rakamına göre 80 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar



0 8



20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



0456925 - 1056925 - 1156925 - 1256925 - 1356925 - 1406925 - 1416925 - 1426925

1436925 - 1446925 - 1450925 - 1451925 - 1452925 - 1453925 - 1454925 - 1455925

1456025 - 1456125 - 1456225 - 1456325 - 1456425 - 1456525 - 1456625 - 1456725

1456825 - 1456905 - 1456915 - 1456920 - 1456921 - 1456922 - 1456923 - 1456924

1456926 - 1456927 - 1456928 - 1456929 - 1456935 - 1456945 - 1456955 - 1456965

1456975 - 1456985 - 1456995 - 1457925 - 1458925 - 1459925 - 1466925 - 1476925

1486925 - 1496925 - 1556925 - 1656925 - 1756925 - 1856925 - 1956925