Milli Piyango Çekiliş sonuçları açıklandı (29 Eylül 2021 Milli Piyango bilet sorgulama)

Her ayın 9,19 ve 29'un gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 29 Eylül Milli Piyango çekilişinin sonuçları millipiyangoonline.com’da erişime açıldı. İşte, 29 Eylül Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste...

ntv.com.tr 30.09.2021 - 09:34 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 10:25

Milli Piyango Çekiliş sonuçları açıklandı (29 Eylül 2021 Milli Piyango bilet sorgulama)

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29 Eylül milli piyango çekilişi dün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Heyecanla beklenen çekiliş www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı.

Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 0 ve 8 oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1456925

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1837912

200.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0270103 - 0605267 - 0688295 - 0774873 - 0783831 - 0959948 - 1080951 - 1114741
1311587 - 1702195

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0012292 - 0027040 - 0386764 - 0418901 - 0476594 - 0548609 - 0591007 - 0781601
0804536 - 0934338 - 0954659 - 0963030 - 1065889 - 1378649 - 1484186 - 1744623
1754089 - 1766865 - 1844254 - 1943092

Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

010533 - 038283 - 039484 - 040996 - 052199 - 122548 - 137212 - 148402
157871 - 207737 - 237636 - 255385 - 265412 - 269327 - 273888 - 282588
336038 - 362975 - 366642 - 378280 - 397321 - 403466 - 410677 - 412485
425230 - 451340 - 459049 - 466078 - 484934 - 509624 - 510609 - 536953
538334 - 539146 - 545668 - 557826 - 627818 - 631409 - 656004 - 664961
669583 - 689695 - 744262 - 773740 - 777206 - 805157  -884034  - 941145
979843 - 989492

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

08473 - 10633 - 11448 - 16987 - 21830 - 25410 - 26568 - 31123
32467 - 32528 - 32927 - 33447 - 34650 - 37557 - 39402 - 40604
41047 - 44649 - 51324 - 51912 - 52411 - 58734 - 58987 - 64585
65436 - 67707 - 69749 - 70141 - 73619 - 74347 - 74852 - 76526
79371 - 79889 - 81063 - 81404 - 82983 - 83630 - 85243 - 85283
86680 - 87636 - 88793 - 89723 - 89942 - 90061 - 93997 - 94202
96189 - 99293

Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

0166 - 0388 - 1325 - 1827 - 1904 - 2167 - 2329 - 2479
2680 - 3203 - 3665 - 3809 - 4113 - 4474 - 4525 - 4775 - 5503 - 5653  5850 - 5922 - 6251 - 7030 - 8271 - 8324 - 8452 - 8586 - 8876 - 9105  9894 - 9901

Son 3 rakamına göre 320 TL ikramiye kazanan numaralar

145 - 238 - 385 - 522 - 669 - 768 - 827 - 848
- 946 - 955

Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

36 - 37 - 38 - 63 - 65 - 67

Son 1 rakamına göre 80 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 8

20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0456925 - 1056925 - 1156925 - 1256925 - 1356925 - 1406925 - 1416925 - 1426925
1436925 - 1446925 - 1450925 - 1451925 - 1452925 - 1453925 - 1454925 - 1455925
1456025 - 1456125 - 1456225 - 1456325 - 1456425 - 1456525 - 1456625 - 1456725
1456825 - 1456905 - 1456915 - 1456920 - 1456921 - 1456922 - 1456923 - 1456924
1456926 - 1456927 - 1456928 - 1456929 - 1456935 - 1456945 - 1456955 - 1456965
1456975 - 1456985 - 1456995 - 1457925 - 1458925 - 1459925 - 1466925 - 1476925
1486925 - 1496925 - 1556925 - 1656925 - 1756925 - 1856925 - 1956925

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