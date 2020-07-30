Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 29 Temmuz Milli Piyango Bilet Sorgulama

29 Temmuz 2020 milli piyango çekiliş sonuçları açıklandı.



Milli Piyango çekilişinin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den sonuçlar yayınlandı.



Milli Piyango 29 Temmuz 2020 mpi sonuçları sıralı tam listesi ve amorti numaraları açıklanır açıklanmaz aynı zamanda ntv.com.tr'nin 'Milli Piyango Sonuçları' sayfasında sonuçlar sorgulanabiliyor.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARALAR

3 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet numaraları: 325641



Büyük ikramiye Ankara ve İstanbul illerinde yaşayan dört kişiye çıktı.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ



Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.