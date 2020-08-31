Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 30 Ağustos Milli Piyango Bilet Sorgulama

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.  6 milyon liralık büyük ikramiyeyi  kazanan bilet numaraları 402598 olarak belirlendi.

ntv.com.tr 31.08.2020 - 12:11

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Açıklandı! 30 Ağustos Milli Piyango Bilet Sorgulama

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30 Ağustos Pazar günü yapılan milli piyango çekilişinin, Milli Piyango’nun resmi adresinde yayınlanan sonuçlarına göre 6 milyon TL’lik büyük ödülü kazanan rakamlar 402598 olarak belirlendi.

İşte 30 Ağustos Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste...

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 402598

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 303892

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 393765 - 163036 - 007954 - 126847 - 616090 - 059171 - 177968 - 698135 - 198707 - 473447 - 174994 - 372278 - 297653 - 460569 - 554294 - 086145 - 686485 - 576668 - 521056 - 458623

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 034519 - 672685 - 599208 480316 - 077513 - 653153 - 177048 - 300008 - 222115 - 430149
169054 - 375567 - 275225 - 107014 - 369364 - 583568 - 635273 - 101652 - 572925 - 139109 - 048386 - 687663 - 215445 - 680872 - 127486 - 267441- 056557 - 379655 - 076961- 087349 -338455 -158793 016422 - 577836 - 423196  - 072120 - 683826 - 565936 - 364249 426661 - 028473 - 523949 - 052205 - 288607 - 031580 - 401629 - 656602 - 646844 - 422676 - 604085

Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar: 21419 - 02580 - 18819 - 64080 - 81191 - 91009 - 82955 - 16558 - 06977 - 90351
- 33386 - 29619 -  64683 - 42664 - 41761 - 15180 -  22949 -  02845 53258 -  66285 - 48983 - 08266 - 77472 -  15397 - 66854 - 60547 - 10935 27748 -  68110 - 10735 - 20705 - 21129 - 60509 -  97194 - 75401- 50928 76809 - 38965 - 77669 - 50976

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar: 4179 - 0861 4674 - 2511 -  8742 - 1401 - 0993 -  0882 - 9829 - 6240 - 2148 - 8433 -1417  - 3104 -  5653 - 2728 - 3501 - 0539 - 8459  - 0674 - 0154 - 5560 1816 - 2275 - 5642 - 1844 - 9281- 1810  - 3140 - 6988

Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar: 028 - 857 - 476 - 949 - 057 - 330 - 025 - 216  - 264 - 391 - 956 - 373 

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar: 60 - 99 - 27 28 - 44 - 39 - 92

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar: 2 -7

5.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

002598 -102598 -202598 - 302598 - 502598 - 602598 - 412598 - 422598 432598 - 442598 -452598 - 462598 - 472598 - 482598 - 492598 - 400598 - 401598 - 403598 - 404598 - 405598 - 406598 - 407598 - 408598 - 409598 - 402098 - 402198 - 402298 - 402398 - 402498 - 402698 - 402798 - 402898 - 402998 - 402508 - 402518 - 402528 - 402538 - 402548 - 402558 - 402568 - 402578 -  402588 - 402590 402591 - 402592 - 402593  - 402594 - 402595 - 402596 - 402597
402599

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