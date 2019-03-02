Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü değişti. Muammer Çolak 'ın yerine Bekir Yunus Uçar bu göreve getirildi .
Daha önce aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı olan Muammer Çolak 2016 yılı şubat ayında genel müdürlük görevine atanmıştı. Çolak'ın yerine Bekir Yunus Uçar getirildi. Uçar daha önce Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini yürütmüştü .
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar oldu
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Bekir Yunus Uçar getirildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü değişti. Muammer Çolak 'ın yerine Bekir Yunus Uçar bu göreve getirildi .