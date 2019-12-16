Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

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Milli Piyangonun 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

BÜYÜK İKRAMİYEDE ARTIŞ



Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.



Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

Geçen sene büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin liraydı ve tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılmıştı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.

EMİNÖNÜ'NDE YÜZLERCE METRELİK 'UMUT' KUYRUĞU (BİLETLERİN YÜZDE 80'İ SATILDI)

