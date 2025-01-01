Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin çıktığı bayi sahibinden uyarı: "Çarçur etme"

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birini satan Antalya'daki bayi Ali Çobanoğlu, talihlinin iş kurarak başkalarına faydası olması temennisinde bulundu. Çobanoğlu, "İnşallah ihtiyaç sahibi biridir. Çarçur etmez." dedi.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin çıktığı bayi sahibinden uyarı: "Çarçur etme"
Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı, büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte kazandıran numaralar (MPİ Online-hızlı bilet sorgulama)

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı, büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte kazandıran numaralar (MPİ Online-hızlı bilet sorgulama)

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kazananları belli oldu.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde büfe işleten Çobanoğlu, 'daki talihliye bileti kendisinin sattığını söyledi.

GEÇEN YILLARDA DA SATMIŞ

Çobanoğlu, yaklaşık 20 yıldır büfecilik ve Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek, geçmiş yıllarda da 10 milyon liralık ikramiyenin talihlisine bilet sattığını anımsattı.

"İNŞALLAH ÇARÇUR ETMEZ"

Büyük ikramiyenin çıktığı bileti sattığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Talihliye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ihtiyaç sahibi biridir ve kullanmasını da bilir. İnşallah iş kurup başkalarına faydası olur, çarçur etmez." dedi.

Çobanoğlu, bu yılbaşında uygulanan dağıtma garantili uygulamasının çekilişe ilgiyi artırdığını vurguladı.

ÜÇE BÖLÜNDÜ

Dağıtma garantisi uygulaması kapsamında büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletin sahipleri, 600 milyon liranın eşit olarak üçe bölünmesiyle 200'er milyon lira kazanmıştı.

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