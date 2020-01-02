Milli Piyango'nun 2020 talihlisine iki ikramiye çıktı

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihliden 2'si ortaya çıktı.



Bursa ve Gaziantep talihlileri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelerek, paylarına düşen 20'şer milyon liralık ikramiyeyi aldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler adına çekleri, yetkili kamu bankası sorumlularına teslim edildi.



İKİ BİLETİNE DE İKRAMİYE İSABET ETTİ

Bursa talihlisi 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, Gaziantep talihlisi de 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi. Bursa talihlisi çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldı. Talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti.



Gaziantep talihlisi de dün akşam kahvede oturduğu sırada içeriye gelen seyyar bayiye "Amorti çıktı mı?" diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendi.



Her iki talihli de bir yıl boyunca ikramiyelerine dokunmayacaklarını ve çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Gaziantep talihlisi, ikramiyesinin büyük bölümünü çocuk ve gençlerin eğitimi için değerlendireceğini bildirdi.



''KARA PROPAGANDA YAPANLARIN YÜZÜ KARARDI''

Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk, Bursa talihlisinin bugün saat 09.17 itibarıyla, Gaziantep talihlisinin de 09.35 itibarıyla bizzat idareye başvurduğunu belirterek şunları söyledi:



"Yapılan kontrollerin ardından biletlerinin geçerli olduğu, ikramiye tahsiline herhangi bir manilerinin bulunmadığı anlaşılmış olup, çalışmakta olduğumuz kamu bankası aracılığıyla talihlilerin hesaplarına ikramiyeleri teslim edilmiştir.



Öte yandan, aralık ayı boyunca sürdürülen haksız, asılsız ve çirkin kara propaganda, buna alet olanların yüzünü karartmıştır. Sorunsuz, hatasız ve kusursuz bir yılbaşı çekilişi süreci yaşadık. Bu çekiliş neticesinde de Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine toplam 3 milyona yakın insanımıza 436 milyon 500 bin lira ikramiye dağıtımına başladık"



''SON İKRAMİYE SATILMAYAN BİLETE İSABET ETTİ''

Bulduk, İzmir talihlisinin de bir an evvel gelerek ikramiyesini teslim almasını beklediklerini dile getirerek, 2013 yılı yılbaşında olduğu gibi son çeyrek biletin İstanbul Fatih şubesinde satılmayan bir bilete isabet ettiğini söyledi.



Talihlilerin elinde olan amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebileceğini anımsatan Bulduk, ikinci büyük ikramiye olan 8 milyon liranın da çeyrek bilete isabet ettiği bilgisini verdi.



HAZİNEYE DEVREDEN 70 MİLYON TL



70 milyon liralık alınmayan ikramiyenin de kamuya hizmet amacıyla Hazineye devrolduğunu hatırlatan Bulduk, "Bu paranın akıbetini merak edenler, 2020 yılı içinde yapımı gerçekleştirilecek okul, sağlık ocağı, kütüphane ve çocuk esirgeme yurdu gibi hizmetlere bakarak bunu rahatlıkla görebilirler" dedi.



VİDEO: GAZİANTEP'TE BİLETLERDEN BİRİ BU BAYİDE SATILDI