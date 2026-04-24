Milli Saraylar, Torino Zirvesi'nde "yılın konuğu" oldu

Milli Saraylar Başkanlığı'nın açıklamasına göre zirvede gerçekleştirilen sunum ve temaslar, Türkiye 'nin saray müze yönetimindeki özgün modelinin uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Katılım, müzecilik dünyasının saygın isimlerinden, yakın dönemde Louvre Müzesi Başkanlığı görevine getirilen Versay Sarayı ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliğinin eski başkanı Dr. Christophe Leribault'un daveti üzerine gerçekleşti.

Bu davet, Milli Sarayların son dönemde geliştirdiği uluslararası işbirliklerinin ve modern müzecilik vizyonunun kurumsal bir diyalog zeminine taşınması açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

100 YILLIK BİRİKİM PAYLAŞILDI

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 15 ülkeden yaklaşık 60 üst düzey yöneticinin bulunduğu zirvede yaptığı sunumda, Milli Sarayların kültürel ve tarihsel miras alanındaki yüz yıllık birikimini anlattı.

Milli Sarayların 2018'de doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla başlayan kurumsal dönüşümün restorasyon çalışmalarına kazandırdığı idari hız ve bilimsel derinliği aktaran Yıldız, Türkiye'nin saray-müze yönetimindeki özgün modelini temel unsurlarıyla birlikte ele aldı.

Dr. Yıldız, Milli Saraylar tarafından son dönemde hayata geçirilen büyük ölçekli restorasyon projelerine de değinerek, Topkapı Sarayı bünyesindeki Fatih Köşkü restorasyonu, Darphane-i Amire Bölgesi'ndeki kapsamlı düzenlemeleri ve Milli Saraylar bünyesine katılan Edirne Sarayı'nda sürdürülen rekonstrüksiyon çalışmaları ve tarihi belgeler ışığında yeniden ayağa kaldırılan Saray-ı Cedid-i Amire'nin ihya sürecine ilişkin bilgi verdi.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Zirve süresince gerçekleştirilen görüşmeler, saray-müze yönetimi alanında kalıcı işbirliklerinin zeminini oluşturdu.

Milli Saraylar heyeti, etkinlik süresince Louvre Müzesi Başkanı Dr. Christophe Leribault, Schönbrunn Grubu CEO'su Klaus Panholzer, Historic Royal Palaces CEO'su John Barnes, Patrimonio Nacional Başkanı Ana de la Cueva, Versay Sarayı ve Trianon Ulusal Müzesi Müdürü Dr. Laurent Salome ile Fontainebleau Sarayı Genel Müdürü Anne Meny-Horn gibi alanın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, akademik araştırmalar, restorasyon teknolojileri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerde ortak hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlandı.