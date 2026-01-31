Milli savaş uçağı KAAN'ın test prototipi için ilk uçuş tarihi belli oldu
31.01.2026 14:20
Milli savaş uçağı KAAN'ın test prototipinin mayıs ayında ilk uçuşunu yapması bekleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2029 yılında ilk teslimatı yapmak istediklerini söyledi.
5. Savunma ve Havacılık Sanayii buluşması Antalya'da sürüyor. NTV ekibinden Özden Erkuş toplantılara katılan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile konuştu.
Demiroğlu, milli savaş uçağı KAAN'ın test prototipinin Mayıs'ta ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi.
Toplam üç prototip ile test ve geliştirme sürecine devam edeceklerini söyleyen Demiroğlu, "2029'da hedeflediğimiz ilk teslimatımızı Türk Hava Kuvvetleri'ne bu geliştirilmiş prototiplerle başlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Test protitipinin ilk uçuşunu mayıs ayında yapmak istediklerini söyleyen Demiroğlu, "2029'da ilk teslimatımızı yapmayı düşünüyoruz." dedi.
ANKA-3'ÜN GÖRÜNMEZLİĞİ ARTACAK
Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3'ün görünmezliğini daha da artırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Demiroğlu, "Üzerinde bulunan antenlerin gövdenin içine gömülmesi işlemlerini de bitirdik. Bu da onu bir adım daha görünmezliğe taşıdı." ifadesini kullandı.
Demiroğlu, ANKA-3ün bu senenin sonunda uçamaya başlayacağını kaydetti.
HÜRJET İÇİN TAKVİM HIZLANIYOR
Demiroğlu, HÜRJET'e ilişkin bilgiler de verdi. HÜRJET'in soğuk hava testlerinin Erzurum'da yapıldığını anımsatan Demiroğlu, "Hızlanarak ilerliyoruz. Çünkü 2027'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu uçakları teslim etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
HÜRKUŞ'UN TESTLERİ SON AŞAMADA
2028 yılına gelindiğinde İspanya'ya da teslimata başlanması gerektiğini söyleyen Demiroğlu, HÜRKUŞ testlerine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:
"HÜRKUŞ'larda şu anda testlerimiz devam ediyor. Önümüzde bir kaç aylık test süreci kaldı. Sonra nihai kabul aşamasına geçeceğiz. İnşallah haziran ayında ilk teslimatla başlayacak.
- Bu seneki teslimat sayısı inşallah 22. Bunun altına düşmemeye çalışıyoruz, üstüne çıkmaya çalışıyoruz."