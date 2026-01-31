Milli savaş uçağı KAAN'ın test prototipi için ilk uçuş tarihi belli oldu

ANKA-3'ÜN GÖRÜNMEZLİĞİ ARTACAK

Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3'ün görünmezliğini daha da artırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Demiroğlu, "Üzerinde bulunan antenlerin gövdenin içine gömülmesi işlemlerini de bitirdik. Bu da onu bir adım daha görünmezliğe taşıdı." ifadesini kullandı.

Demiroğlu, ANKA-3ün bu senenin sonunda uçamaya başlayacağını kaydetti.

HÜRJET İÇİN TAKVİM HIZLANIYOR

Demiroğlu, HÜRJET'e ilişkin bilgiler de verdi. HÜRJET'in soğuk hava testlerinin Erzurum'da yapıldığını anımsatan Demiroğlu, "Hızlanarak ilerliyoruz. Çünkü 2027'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu uçakları teslim etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

HÜRKUŞ'UN TESTLERİ SON AŞAMADA

2028 yılına gelindiğinde İspanya'ya da teslimata başlanması gerektiğini söyleyen Demiroğlu, HÜRKUŞ testlerine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"HÜRKUŞ'larda şu anda testlerimiz devam ediyor. Önümüzde bir kaç aylık test süreci kaldı. Sonra nihai kabul aşamasına geçeceğiz. İnşallah haziran ayında ilk teslimatla başlayacak.

- Bu seneki teslimat sayısı inşallah 22. Bunun altına düşmemeye çalışıyoruz, üstüne çıkmaya çalışıyoruz."