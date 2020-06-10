Milli Savunma Bakanı Akar: 182 bin gencin sevki testlerin ardından mümkün olacak

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Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Celp işlemleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Akar, "182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak" dedi.

Libya konusuna da değinen Akar, "Arkasındaki destek çekildikçe, ortadan kalktıkça Hafter'in orada kaybolacağı kesin" değerlendirmesinde bulundu.