Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.



Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, memleketin, milletin özellikle bu dönemde ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.



Tarihlerinden, milli, manevi değerlerinden ve ruh köklerinden alacakları güçle ileriye bakmak suretiyle modern araçları, modern imkanları ve yetenekleri kullanarak bu ülkeye, bu millete borçlarını ödemeleri gerektiğini belirten Akar, şöyle devam etti:



"Gerçekten bizim tarihimizde çektiğimiz sıkıntılar, gördüğümüz eza, cefa vesaire, geldiğimiz noktada son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan atılımlar, gerçekten kişilikli ve kimlikli bir siyaset, bütün dünyada Türk'ün adını Müslüman'ın adını savunan ve bunun değerlerini hakikaten herkese anlatan bir politika ile devam ediyoruz. Bu çerçevede bizlerin de Kayserili olarak, İstanbul olarak, bütün Türkiye olarak, 82 milyon Türk milleti olarak yapmamız gereken çok şey olduğunu bilmemiz lazım."



Birlik ve beraberliğin önemini yineleyen Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Türkiye'ye karşı FETÖ, PKK, YPG, DAEŞ ve daha ne olduğu belirsiz onlarca terörist örgüt, bu millete musallat oldu, tebelleş oldu, bela oldu. Bunlara karşı sadece Silahlı Kuvvetlerimizin mücadelesi yetmez, herkesin bilgili ve bilinçli bir şekilde bunlara karşı bulunduğu yerde gerekenleri yaparak tedbir alması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri sizin bağrınızdan çıkan, bu milletin evladı olan, aynı zamanda 'Peygamber Ocağı' olarak bilinen ordumuz gece demeden gündüz demeden, içeride dışarıda ne var ne yoksa teröristle mücadelesini azimle, kararlılıkla sürdürüyor. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde çok şükür bugüne kadar gerçekten şanlı tarihimize şanlı sayfalar eklemeye devam ediyor. İnşallah hep birlikte sizlerin sevgisi güveniyle, duasıyla inşallah bu asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz, birlik ve beraberlik. Siyasette, iş hayatında, nerede derseniz deyin. Bu güvenlik, savunma konularında bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu konuda yapmamız gereken neyse yapmamız lazım. Özellikle bu bayram dönemlerinde küslük, kırgınlık, dargınlık, ufak tefek şeylerden hesap kitap yapmak suretiyle ayrılığa gerek yok. Birleşmemiz lazım, karşılıklı anlayışla birbirimizi anlamamız şart. Birbirimize karşı tolerans göstermemiz şart."



Bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık dileyen Akar, şu anda görevinin başında olan, dağda, sınır ötesinde, yurt içinde mücadelesini sürdüren Silahlı Kuvvetler mensuplarına kazasız belasız, başarılı görevler temenni etti.



"OYLAR ÇALINDI"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de 23 Haziran'da İstanbul'da yenilenecek yerel seçime değindi.



Burada yaşayan bütün kardeşlerinin tercihinin doğrudan, halktan ve hizmet ehli olan Binali Yıldırım'dan yana olacağını savunan Özhaseki, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulacak tek kişinin de Binali Yıldırım olduğunu söyledi.



Bu seçimin neden iptal olduğunun hala sorulduğunu aktaran Özhaseki, "Açık söylüyorum, oylar çalındı, bunun için. Daha nasıl anlatalım. Tespit edilen bin kadar sandıkta oylar resmen çalındı. Tespit edilemeyen yine binlerce sandık her sayıldığında bizim oyumuz artıyor. Niye, bir gariplik yok mu bu işte? 754 tane sandığın başında memur olması gerekirken memur olmayan insanlar var. Tarafgir insanlar var, partilerin adamları var. İtiraz etmeyelim mi?" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Akar ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı.



Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.