Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Milli Günü törenlerine katılmak üzere geldiği başkent Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kışlada törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamlamasının ardından personele hitap etti. Dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Katar'ın birlik, beraberlik, barış ve istikrarına önemli katkılar sağlandığını belirten Akar, "Bundan sonra bu çalışmalarımızı, Katarlı kardeşlerimizle birlikte geliştirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.



Türkiye'nin etrafında çok ciddi sorunların olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı, huzuru, barışı, istikrarı için yapılması gereken ne varsa onları dün yaptık bugün de aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz, gelecekte de bunu sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yapısı altında TSK'nın bir bütün olarak bundan önce olduğu gibi anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, uzun yıllardır beri ülkenin başına musallat olan terör belasını bitirmek için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Akar, "İnşallah yakın bir zamanda ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli, kararlıyız, elimizden gelen gayret neyse bunu yapacağız" dedi.



FIRAT'IN DOĞUSU



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar, "İdlib'te barış ve huzurun sağlanması için TSK, teşkil edilen 12 gözlem noktasında barış ve huzurun gözlemcisi oldu ve şu anda da bu görevini sürdürmekte" diye konuştu.

Akar, tüm bu faaliyetlerin insan haklarına, uluslararası hukuka, milli, manevi ve mesleki değerlere saygılı olarak masum insanlar ve çevreye zarar vermeden yerine getirildiğini belirterek, şunları söyledi:



"Silahlı Kuvvetlerin mensupları, bu konuda hiçbir ülkenin göstermediği dikkati, hem faaliyetlerin planlanmasında hem de icrasında göstermiştir. Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Olayları yakinen takip etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin harekatla istihbaratla görevli birimleri, kuruluşları elinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar, vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyorlar. Şu anda Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

''SİNCAR ASLA İKİNCİ BİR KANDİL OLMAYACAK''



Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK varlığına da dikkati çeken Bakan Akar, "Bununla ilgili olarak hem Sincar hem Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı icra edildi. Orada hiçbir şekilde sivillere zarar verilmemesi konusu yine gündemdeydi ve bununla ilgili her türlü tedbir alındı ve çok şükür herhangi bir sivile, masum insana zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.



Akar, Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin varlığını her zaman takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Bunların sona ermesi için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve göstereceğimizi, bu konuda Irak Devleti'nin, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin de bizlerle işbirliği yapmasının önemli olduğunu her fırsatta muhataplarımıza aktardık, aktarmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da herkesin bilmesi gereken diğer bir husus, Sincar, asla ikinci bir Kandil olmayacak. Bu konuda elimizden gelen neyse bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz, buna asla müsaade etmeyeceğiz."



"GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"



Sadece yurt içinde ve sınırlarda değil, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta da uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan hakların korunması ve kollanması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, mavi vatandaki hakların da korunması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve buna devam edeceklerini belirtti.

"Burada ülkemizin ve milletimizin haklarından taviz vermemiz asla söz konusu değildir, olamaz" diyen Akar, iyi komşuluk ilişkilerinden, barıştan, dostluktan, işbirliğinden yana olduklarını ifade etti.



Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Ancak bunun yanı sıra Ege'de, Akdeniz'de, KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletimizin zerre kadar hakkından dahi geri adım atmamız söz konusu değildir. Ülkemizin ve milletimizin haklarının korunması için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Burada geri adım söz konusu değildir. Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, KKTC'nin 'evet' demediği, içinde olmadığı hiçbir çözümün de yaşama şansının olmadığını herkese ilan ettik, söylemeye devam ediyoruz."



Konuşmasının ardından birlikte görevli personelle sohbet eden Akar, daha sonra birlik komutanından yapılan faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Bakan Akar'a ziyareti sırasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de eşlik etti.