Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Bakan Akar tarafından; İnsani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ve denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, ''İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecek'' dedi.