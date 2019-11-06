Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bağdadi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin operasyonu öncesi Bağdadi'nin yerini bilmiyorduk. Bağdadi'nin yakalanmasıyla ilgili yakında yeni bilgiler açıklayacağız. DAEŞ'e yüzde yüz karşıyız, nerede olursa olsun terörle mücadeleye hazırız. Avrupa vatandaşı DAEŞ'liler ülkelerine iade edilecek. Avrupa ülkeleriyle DAEŞ üyesi vatandaşlarını almaları için iletişim halindeyiz" dedi.
06.11.2019 - 19:27| Son Güncelleme : 06.11.2019 - 19:39
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