Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransa'ya tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İçinde bulundukları bölgede çeşitli siyasi krizlerle, çeşitli çalışmalarla iç içe faaliyetleri yoğun bir şekilde yürüttüklerini belirten Akar, "Esas olan, hakkı hukuka, ecdadımızdan aldığımız mirasa uygun şekilde, hak, adalet, istikrar, barış için ve insanların rahatı, huzuru ve güvenliği için gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu esaslar çerçevesinde yaptığımız mücadelede hakkımızı, hukukumuzu korumakla kararlılığı herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele edildiğini vurgulayan Akar, "Çok şükür aldığımız sıkı ve katı tedbirlerle herhangi bir şekilde operasyon bölgelerimizde Covid-19 ile ilgili bir hadise görülmedi" bilgisini verdi.



Bakan Akar, ciddi şekilde yurt dışı ziyaretlerin söz konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Silahlı Kuvvetlerin savunma planının yeni yapısıyla geçmişte olmadığı kadar bu konuda da dış temaslarını bizler Bakanlık olarak, Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız da kendi muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyoruz. Bu yıl içinde bizim 104, toplamda 163 temasımız oldu. Bu görüşmelerde, bütün bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın talimatları, bizim sahip olduğumuz ilkeler, yasalarımız, hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde hakkımızı hukukumuzu savunmaya gayret gösteriyoruz."



Yurt dışındaki temsilciliklerin ciddi şekilde arttığını belirten Akar, 83 ataşeliğe ulaştıklarını ifade etti.



Burada yoğun bir temaslar hiyerarşisi olduğunu dile getiren Akar, "Askeri eğitim işbirliği anlaşmaları, çerçeve anlaşmaları da sayısal olarak artmış durumda. Bugüne kadar yapılan askeri, diplomatik, tüm çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki yapılan girişimler, yüz yüze görüşmeler, toplantılar. Bunların hepsinin sonunda geldiğimiz nokta artık erkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir. Dolayısıyla bütün değerlendirmeleri bu esas dahilinde yapmamız lazım" dedi.



"15 TEMMUZ SONRASI ASİL MİLLETİMİZ, ORDUSUNA SAHİP ÇIKTI"



15 Temmuz sonrası asil Türk milletinin ordusuna sahip çıktığını vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla o hain darbe girişiminin verdiği zararı, ziyanı çok şükür, çok kısa sürede atlatma imkanına kavuşabildik. Bu hainler gittikten sonra şu anda içinde bulunduğumuz ortamda Silahlı Kuvvetlerimizin her geçen gün daha da kuvvetlendiğini, şanlı üniformanın gerçek sahipleri tarafından giyilmesiyle gücümüzün, kuvvetimizin daha da arttığını görmek mümkün. 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık. Bu personelin yüzde 70'i karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde bütün operasyonlarda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla çalışan uzman ve sözleşmeli personelimizden ibaret. Bunların yaptıkları çalışmalar gerçekten son derece saygıdeğer ve dolayısıyla bizim gücümüz ve kuvvetimiz de herhangi bir sıkıntı yok."



"ETKİ ALANIMIZ, GERÇEKTEN SON DERECE GENİŞLEDİ"



Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığının 1 nolu kararnamesiyle Milli Savunma Bakanlığının statüsünün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bağlı olarak değiştirildiğini anımsattı.



Hiyerarşinin, Cumhurbaşkanı, Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları şeklinde sıralandığını anlatan Akar, buna göre faaliyetleri yürüttüklerine işaret etti.



Bu hiyerarşide tam emir komutanın söz konusu olduğunun bilgisini veren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bütün sorumluluk dahil, bütün yetki de bu faaliyetlerimizi sürdürmek zorundayız. Bununla alakalı gerekli mevzuat çalışmaları sürmekte. Bu duruma uymak için yıllardan beri olmuş birtakım alışkanlıklar ve yapılanmalar var. Bunların düzenlenmesi gerekiyor. Esas olan hukuktur. Esas olan hukukun üstünlüğü. Buradan hareketle faaliyetlerimizi planlıyoruz, sürdürüyoruz.



2019'un Haziran ayında yeni Asker Alma Kanunu çıktı. Bu önemli bir aşamaydı. 1927'den beri çeşitli şekillerde değişiklik yapıldığı için sistematiği bozulan bir yasaydı. Bu yeni yasayla birlikte bir bütün halinde Asker Alma Kanunu belirlendi. Daha sonra 2020'de yapılan düzenlemelerle personel, teşkilat ve disiplin konularında ilave bazı tedbirler alındı. 'Hukukun üstünlüğü esas' diyerek bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Askeri alanda, askerlik anlamında, askerlik teorisinde bir husus var. Etki alanı var, ilgi alanı var. Bizim şu anda etki alanımız gerçekten son derece genişledi. Fakat ilgi alanımıza geldiğimizde artık bütün dünya demek yanlış olmayacak. Bütün dünyadaki gelişmeleri, siyasi, askeri, teknolojik ne varsa bunların hepsini yakından takip etmek durumundayız. Takip ediyoruz. Dolayısıyla ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaati için ne gerekliyse bunları yapmanın çalışması ve gayreti içindeyiz."

Savunma ve güvenlik alanında NATO ve BM gibi global bazda bazı görevlerin, sorumlulukların bulunduğuna işaret eden Akar, "Bunları da gerçekten son derece başarılı bir şekilde herkes tarafından dikkat edilecek şekilde üstün bir düzeyde arkadaşlarımız büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getirmeye devam ediyorlar" ifadesini kullandı.



Ayrıca ileri teknoloji için yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren Akar, "Bu ileri teknolojiyi ithal ederek değil onu yerli ve milli şekilde üretmek suretiyle silahımızı, aracımızı, gerecimizi, mühimmatımızı da yapar hale gelmenin büyük bir azmi ve gayreti içindeyiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri malum. İddia malum. Bunun gerçekleşmesi için çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bunun sonucunda varmak istediğimiz şey, ülkemizi ve milletimizin güvenliğini sağlayacak düzeyde etkin, caydırıcı, saygın bir ordunun oluşması, vatanına milletine bağlı personelden müteşekkil" değerlendirmesinde bulundu.



SON YAYIMLANAN NAVTEX'İN MUHTEVASI



Bakan Akar, son yayımlanan Navtex'in muhtevasının sorulmasına şu karşılığı verdi:



"Navtex, bunu herhangi bir şekilde denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman bu denizcilik kuralı, denizcilerimiz bir ilanda bulunuyorlar, 'şu alanlarda bizim bir faaliyetimiz olacak, seyir ve güvenlik bakımından bunu bilin' diyoruz. Bizim orada (Doğu Akdeniz) deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var, hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlı, azimli ve muktedir olduğumuzu müteaddit defalar söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim orada yaptığımız sismik çalışmalar, araştırmalar, bununla alakalı ne varsa gerektiği kadar bunu sürdüreceğiz. Bunun herhangi bir tarihi, sınırı vesaire söz konusu değil. Bizim orada hakkımızı, hukukumuzu kullanıyoruz, bunun gereği olarak da yapılması gereken teknoloji çalışmaları var. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak ve bunu yapacağız. Enerji Bakanlığımız bu çalışmaları sürdürürken, biz de Silahlı Kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığı olarak oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Bugün yapılan açıklamaya geldiğimizde bu tamamen bundan farklı. İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi için yapılan planlı bir faaliyet ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir. Bu farklı eğitim ve atış için yapılan çalışma."



"BİZ ARTIK TERÖRLE YAŞAMAK, BUNA ALIŞMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"



Bakan Akar, "Teröristle mücadele operasyonları kapsamında, Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonları sürerken Pençe-Kartal, hemen ardından da Pençe-Kaplan operasyonlarını başlattınız. Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen teröristle mücadele operasyonlarında son durum nedir?" sorusunu yanıtlarken, öncelikle operasyonlarla alakalı ilkelerden söz etmek istediğini söyledi.



"Bir kere biz şuna inanıyoruz, biz artık terörle yaşamak, buna alışmak zorunda değiliz, bunu görüyoruz" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz terörü bitirmek için terörü kaynağında kurutmak için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık ve bundan sonra da artan bir tempoyla bunu yapmak suretiyle inşallah terör belasından asil milletimizi kurtaracağız, hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız. Amacımız bu. Bunu yaparken tekrar tekrar söylüyoruz, biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında, kimsenin denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.



Altını çizmek istediğim önemli konulardan biri, bizim tek amacımız terörle ve teröristle mücadele. Bizim bunun dışında herhangi bir etnik, herhangi bir mezhepsel toplulukla mücadelemiz söz konusu değil. Özellikle dış basında bizim terörle, teröristle, PKK ile YPG ile DEAŞ ile mücadelemizin tercümesi yapılırken oraya Kürt kardeşlerimizi ilave ediyorlar. Bu kesinlikle yanlış, kabul etmemiz mümkün değil, böyle bir şey asla söz konusu değil, Kürtler bizim kardeşimizdir, biz onlarla etle tırnak gibiyiz. Binlerce yıl beraber yaşadık, şehitliklerde yan yana yatıyoruz. Bundan sonra da birlikte yaşamaya devam edeceğiz ve bunu hiç kimse fitne ile fesat ile değiştiremez."



Hulusi Akar, operasyonları yaparken, emirlerde, talimatlarda, çalışmalarda her zaman altının çizilen en önemli konulardan birinin, sivillere, masumlara zarar ziyan vermemek için tarihi, dini yapılara, herhangi bir zarar getirmemek ve çevreyi korumak olduğunu belirterek, bu konularda hassas davrandıklarını herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.



Bunun dışında bir sürü tezvirat da yapıldığına dikkati çeken Akar, "Anadolu Ajansımız bunları o fake fotoğrafları videoları anında yüzlerine çarpmaktadır" değerlendirmesini yaptı.



Terör ve teröristle mücadeleyi "taarruzi" bir anlayışla sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Akar, "Bu çerçevede yaptığımız mücadelede, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan dönüş yok. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, bizim yaptığımız planlama bu yönde. En son teröristi etkisiz hale getirip bu musibetten 40 yıldan fazla cefa çeken halkımızı, milletimizi kurtaracağız. Dileğimiz temennimiz bu" diye konuştu.



Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon serilerinin gerçekleştiğine işaret eden Akar, hudutların, halkın güvenliği için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. "Buradaki tehdidi yok edeceğiz, bizim amacımız bu'' diyen Akar, şunları söyledi:



"Bunun dışında bizim Iraklı kardeşlerimizle bir sorunumuz söz konusu değil, olamaz. Zaten biz bunları Irak yönetimi ile oradaki teröristlerin beraber etkisiz hale getirilmesi için gayret gösterimi konusunda görüşmekteyiz. Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Burada en önemli konulardan biri de bugüne kadar 'girilemez, ulaşılamaz' denilen yerlere Mehmetçik girdi ve ulaştı, bütün o mağaraları, inleri başlarına yıktı ve yıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla kaçacak yerleri kalmadı, bunu başındakiler anladılar ve temennimiz dileğimiz, alttakilerin de bunu anlaması. Zaten geriye dönüp baktığımızda, burada katılımlar azaldı, kaçışlar çoğaldı, takip ediyorsunuz. Biz bunun bitmesi için ne yapılması gerekiyorsa bunları yapmaya devam edeceğiz."



Terör örgütü yandaşlarının, hava harekatlarında sivil vatandaşların öldürüldüğüne yönelik iddialarını anımsatan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bu da gerçekleri yansıtmamakta. Unutmayalım, zafer süngünün ucundadır, dolayısıyla bizim komandolarımızın son derece zor arazi ve iklim koşullarında yaptıkları faaliyetleri göz ardı etmememiz lazım. Gerçekten buradaki mücadelede bir bütün ve bir bütün halinde arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Amacımız istiklale kavuşmuş bir bölgeden bahsediyoruz, ona çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin amacının bağımsız, müreffeh ve güven içinde yaşanılabilir bir Suriye olduğunu vurgulayan Akar, bunun gerçekleşmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edildiğini söyledi.



Türkiye'nin sınır bölgelerinde herhangi bir terör koridorunun oluşmasına müsaade etmeyeceğini kaydeden Bakan Akar, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör faaliyetlerinin durdurulması için bugüne kadar yapılması gerekenleri yaptıklarının altını çizdi.



Türkiye dışında Suriye'de bulunan ülkelerin emrivaki girişimleri nedeniyle bu ülkenin hem siyasi hem toprak bütünlüğü konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Akar, şöyle devam etti:



"Hepimizin bildiği gibi orada, 40 binden fazla vatandaşımızı katleden silahlı terör örgütü PKK var. PKK ile paralel bir de YPG var. Bunlar çeşitli isim adı altında çıkmaktadır. Karşımızda bir terör örgütü var, isimleri ne olursa olsun. Dolaysıyla bu örgütle mücadelemiz devam ediyor. Bunun anlaşılması ve görülmesi lazım. Bu konuda müttefiklerimizle, dostlarımızla maalesef anlaşamadık, anlaşamıyoruz. Bunu da her seferinde masada tutuyoruz ve söylüyoruz: PKK eşittir YPG, YPG eşittir terör. PKK YPG'yi Kürt olarak, Kürtlerin temsilcisi olarak görmek kesinlikle yanlış, kesinlikle gerçeklere aykırıdır. Bunlar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi olamazsa PKK da Kürt kardeşlerimize temsilci olamaz. Fakat burada ciddi istismarlar var. Onun giderilmesi için biz de hem sahada hem de masada her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz."



Türkiye'nin Suriye'de yol ve alan kontrolleri yaparak bölgede sükuneti sağlamaya çalıştığını anlatan Akar, ancak bu süreçte bölgede bulunan ABD ve Rusların Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getirmediğini belirtti. Akar "ABD ve Rusya bugüne kadar verdikleri sözleri, daha önce yapılan çalışmalardaki taahhütleri yerine getirmedi. Hala orada maalesef teröristlerin varlığı sürüyor ve bu teröristler bir şekilde bizim kontrol ettiğimiz bölgelere sızma girişiminde bulunuyorlar. Tacizlere ve tecavüzlere yelteniyorlar fakat Mehmetçiğimiz onlara misliyle cevabını veriyor" ifadelerini kullandı.



Suriye'de el yapımı patlayıcıların temizlendiğini, bu sayede halkın güvenliğini sağlayarak onların sosyal hayata katılmalarına öncülük ettiklerini dile getiren Akar, aynı zamanda bölgedeki cami, kilise ve gündelik hayatta kullanılabilecek kurum binalarının da onarıldığını söyledi.



Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için diğer bakanlıklarla işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını bildiren Akar, normalleşme süreci devam ederken Suriye halkının malı olan petrol başta olmak üzere yer altı değerlerine teröristler aracılığıyla el konulmaya çalışıldığını ancak bunun kabullenilmeyeceğini vurguladı.



Bu girişimin Suriye halkının haklarına tecavüz olduğuna dikkati çeken Akar, 17 Ekim'de Amerikalılarla, 29 Ekim'de Ruslarla yapılan mutabakat muhtıralarına uymaları için Türkiye'nin her seferinde çağrıda bulunduğunu aktardı.



"300 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE DÖNDÜ"



Şubat ayında İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın başladığını, ardından 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Moskova'da Putin ile yapılan mutabakat muhtırasından sonra ateşkes ilan edildiğin hatırlatan Akar, küçük ihlaller olsa da ateşkesin devam ettiğini kaydetti.



İstikrarın bozulması için bir kısım radikal grupların ve milislerin çalışmalar yaptıklarının farkında olduklarını bildiren Akar, bunun önüne geçmek için MİT ve TSK'nin koordineli şekilde faaliyette bulunduğunu belirtti.



Zorluklara rağmen M4 Karayolu'nda 26. devriyenin tamamlandığını, bu konudaki işbirliğinin sürdüğünü anlatan Akar, ateşkesin ihlal edilmemesi için Ruslarla da temas halinde olduklarını bildirdi.



Şu ana kadar 300 binden fazla Suriyelinin gönüllü olarak kendi topraklarına yerleştikleri bilgisini veren Akar, bölgede yerleşim sürecinin hızlanmasın için yeni evlerin yapıldığını ifade etti.



Terör örgütünün çözüm sürecini sabote etmesinin ardından 24 Temmuz 2015'te büyük bir hava harekatı başlattıklarını hatırlatan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Daha sonra çukur operasyonları başladı. Dağda baş edemediler, şehirlere karıştılar, bir şey yapacaklarını zannettiler. Bu operasyonlar bugüne kadar devam etti ve 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Artan bir tempoda faaliyetlerimiz sürüyor. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilene kadar. Bütün bakanlıklarla kurumlarla ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Mehmetçiğimizle yaptığımız mücadele sonucunda bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Tek hedefimiz teröristler."

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndekilerin haklarının, menfaatlerinin bulunduğunu ifade eden Akar, bunlara yönelik deklarasyonları hatırlattı ve şunları söyledi:



"Biz, 'Şu, şu alanlar bizim münhasır ekonomik bölgemiz, deniz yetki alanlarımızın sınırı şudur' diyoruz. Dolayısıyla bu bölgede bizim kimseden izin almamıza, özel düzenleme yapmamıza gerek kalmaksızın gemilerimizin araştırma yapması lazım. Sismik araştırmalar var, sondaj çalışmaları var, bunları yürütmesi lazım. Dolayısıyla komşularımızın bunu anlaması lazım. Bu anlayış gerçekleştiği takdirde korumaya, kollamaya da gerek yok. Herkes gider araştırmasını yapar, döner gelir. Bu tamamen bilimsel araştırma, ekonomik çalışma, bu gerçekleşir. Oradaki hak, alaka ve menfaatlerimiz, gaz ise gaz, petrol ise petrol onu da çıkarmak suretiyle halkımızın refahına sunmak devlet olarak bizim düşüncemiz. Bu çalışmaları da korumak Silahlı Kuvvetler, Bakanlık olarak bizim görevimiz. Oradaki gemilerimizin güvenliğini korumak bizim görevimiz. Herhangi bir tacize, tecavüze karşı onların korunması lazım."



Yunanistan'ın bazı girişimlerde bulunduğunu, Fransa'nın bazı iddialar ortaya attığını aktaran Akar, hukuk ve teamüller açısından geçerliliği olmayan iddiaların ileri sürüldüğünü vurguladı.



Müttefik ülkelerin, ciddi hatalar ve yanlışlar yaptığını anlatan Akar, geçen günlerde Fransız bir geminin Türk konvoyunun arasına girdiğini, bu geminin seyir ve konvoy emniyetini tehlikeye soktuğunu belirtti.



Türk akaryakıt gemisinin aynı gün sabah saatlerinde söz konusu Fransız gemisine akaryakıt ikmali yaptığını bildiren Akar, dostluk ve müttefik anlayışlarının bu olduğunu, talep üzerine akaryakıt ikmali yapılan geminin 20 deniz mili süratle konvoyun arasından tehlikeli şekilde geçtiğini ifade etti.



''EY FRANSA! TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NDEN ÖZÜR DİLEMENİZ LAZIM''



Akar, meydana gelen olaydan sonra yaşananları şöyle anlattı:



"Bu arada da bir iddiada bulundular, bizimle hiçbir koordinasyon yapmaksızın, NATO Savunma Bakanlarının video konferans sistemiyle yaptığı toplantıda, 'Bu gemi bize silah doğrulttu' dediler. Böyle bir şeyin olmadığı hem gemideki hem de karadaki kayıtlarla NATO'nun sivil ve askeri makamları önünde bunu ispatladık, bütün bilgileri, belgeleri koyduk. Şimdi artık 'bunun siyasi konu olduğunu, askeri komitede bunun görüşülmesine gerek olmadığı' gibi bir iddiaya sığınmaya başladılar, biz de bunu kabul etmedik. Geçen 24 Ağustos'ta bunun toplantısı yapıldı, devam etmesi için her türlü girişimde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Bunun sonucu şu, sizin her istediğiniz, yaptığınız doğru değil, orada bir yanlış yaptınız. O geminin oraya süratle girmesiyle yanlış yaptınız, bizim size silah doğrulttuğumuzu iddia etmek suretiyle yanlış yaptınız. İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ey Fransa! Bizden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım. Orada yapılan bir şeyi, yanlış ve doğru olmayan bilgilerle koskoca NATO'nun, o kadar bakanın önünde saldırgan duruma sokamazsınız, zan altında bırakamazsınız."



İddiaların gerçek olmadığının ispatlandığına dikkati çeken Akar, radarlardaki kayıtlarla her şeyin ortaya çıktığını söyledi.



Akar, "Şu anda biz Fransa'dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını bekliyoruz. Bu olaydan dolayı muhataplarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden özür dilemesini bekliyoruz. Bizim bu çalışmalarımızın da azimle, kararlılıkla süreceğini herkesin bilmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Mısır ve Yunanistan arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik imzalanan anlaşmaya da değinen Akar, hukuka uygun olmayan, yangından mal kaçırır gibi anlaşma yapıldığını, anlaşmanın Mısır'ın aleyhine olduğunu ifade etti.



Söz konusu anlaşmanın Mısır halkının deniz yetki alanında kaybına neden olduğunu belirten Akar, Yunanistan halkının da refah ve güvenlik bakımından kayba uğradığını söyledi.



Hulusi Akar, kamuoyunun, akademisyenlerin, siyasilerin bu anlaşmayı incelemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ani hareketlerle, oldubittilerle bir yere varılamayacağını da herkesin anlaması lazım" dedi.



"HAKKIMIZI, HUKUKUMUZU KORUMADA KARARLIYIZ"



Anlaşmanın hiçbir hükmünün olmadığını ilk günden itibaren açıkladıklarını kaydeden Akar, yaptıkları çalışmalar çerçevesinde faaliyetleri sürdüreceklerini bildirdi.



Gittikleri yolun doğru olduğuna dikkati çeken Akar, diyaloğa açık olduklarını, hiç kimseden bir şey saklamadıklarını, oldubittiye sığınmadıklarını, her şeyi açık ve net şekilde yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini, hak ve menfaatleri de korumayı sürdüreceklerini dile getirdi.



Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:



"Bu anlaşmanın başka yönü, 'tatbikatlar yapacağız' diyorlar. Fransa geliyor, Orta Doğu'dan başka ülkeler geliyor. Yapın, bizim sınırlarımız belli, sınırlarımızı, kuralları, prensipleri koyduk. Bunları ihlal ederseniz, bunlara karşı tecavüz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Biz bunu istemediğimizi 50 kere söyledik. Biz diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Diyalog esas olmalı. Aksi halde istenmeyen olaylar olabilir, bu konuda da gereken neyse bu konuda planlarımız, programlarımız, çalışmalarımız, hazırlıklarımız var. Hakkımızı, hukukumuzu koruma konusunda son derece kararlı olduğumuzu herkes biliyor."

