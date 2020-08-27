Milli Savunma Bakanı Akar'dan Navtex açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayıp, değerlendirmelerde bulunuyor.



Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel. Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir.

SON İLAN EDİLEN NAVTEX

Oradaki sismik çalışmaları gerektiği kadar sürdüreceğiz. İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir. (Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.



TERÖRLE MÜCADELE

Terör belasından asil milletimizi kurtacağız. Hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız, amacımız bu. Terörle, teröristle mücadeleyi taarruzi anlayışla sürdürmekteyiz.Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.

PENÇE OPERASYONLARI



Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır. 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir.

TÜRKİYE-RUSYA ORTAK DEVRİYESİ



Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, işbirliğimiz sürüyor. (İdlib) Ateşkesi bozma gayretlerini akamete uğratmak için Rusya ile devamlı temas halindeyiz, oradaki istikrarın bozulmaması için çalışıyoruz.

YUNANİSTAN İLE AKDENİZ'DE GERİLİM



Çok değişik bakış açıları var. NATO Genel Sekreteri olaya objektif yaklaşıyor. Örneğin Fransız meslektaşımızın açıklamalarının hukukla mantıkla elle tutulur yanı yok. Kurallarımız var prensiplerimiz var. Kimsenin toprağında denizinde gözümüz yok. Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz. Sismik araştırma yapıyoruz olay bundan ibaret. Buna karşılık tatbikat nedir? Güney Kıbrıs'ta Fransızların 3 uçağı var. Bu neye göre geldi buraya? Böyle bir yetkiniz var mı?

FRANSA'YA TEPKİ: KABADAYILIK DÖNEMİ GEÇTİ

(Fransa'nın açıklamaları) Kabadayılık dönemi geçti, kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok. Anlaşma yaptılar Mısır kaybetti Yunanistan da refah ve güvenliğini kaybetti. Tatbikatlarla, benzer girişimlerle Türkiye'nin, TSK'nın faaliyetlerini engellemek, değiştirmek gibi şeyleri düşünmek boş bir hayaldir. 83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu? Bu kadar yanlış, tek yanlı, bencil bir yaklaşım kendilerine de Yunan halkına da zarar veriyor.



(Ege'deki sorunlar) Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız.

ATİNA'NIN KARASULARI KARARI



Arnavutluk ile Yunanistan arasında, Ege ile ilgili değil. Meis Adası, Türkiye'ye 2, Yunanistan'a uzaklığı yaklaşık 600 km. Böyle bir durumdaki adaya 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı veriyorsunuz. Bu nasıl bir şey?



EGE ADALARININ SİLAHSIZLANDIRILMASI



Atina anlaşmalara rağmen 13'ünü silahlandırdı. Türkiye'nin gücünü, kuvvetini test etmemek lazım. Hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak konusunda azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.

EGE'DE KITA SAHANLIĞI SORUNU

Akademisyenlerimizi burada çalışma yapmaya davet ediyorum.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

(Oruç Reis) Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle bize ait olan alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Haklarımıza karşı herhangi bir taciz bedelini öder. Komşularımızın tehditlerden, kumpaslardan kurtulması gerek. Biz Avrupa'ya, AB'ye ya da Fransa'ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak kendi problemlerimizi konuşup görüşüp çözmemiz lazım."