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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Pençe Harekatı''na ilişkin ''Harekatın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Terör hedefleri yerli ve milli vasıtalarla vuruluyor" ifadelerini kullandı.
Akar, Kuzey Irak'ta girilmedik mağara kalmayacağını da belirtti.
Bakan Akar, İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temasların sürdürüldüğünü de söyledi.
KUZEY IRAK'A KARA VE HAVA HAREKATI (BAKANLIK YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI)