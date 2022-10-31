Milli Savunma Bakanı Akar'dan, Rus mevkidaşıyla tahıl koridoru görüşmesi

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasından çekildi.

Ankara ise, koridorun yeniden işlemesi için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşecek.

Akar, ''Bu inisiyatifin devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tahıl koridorunun devam etmesini sağlamak amacıyla gayret gösteriyoruz. Tahıl koridorunun devam etmesi için Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşme yapacağım'' dedi.

RUSYA TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI ASKIYA ALMIŞTI

Rusya, Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol'a gemilerine düzenlediği saldırı nedeniyle tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu.

Anlaşma, temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabulucuğunda imzalanmıştı.



29 Ekim itibarıyla bu koridordan 9,3 milyon ton tahıl taşındı. Bunun yüzde 61'i Avrupa, yüzde 26'sı Asya, yüzde 13'ü Afrika ülkelerine ulaştırıldı.

