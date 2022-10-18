Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Son dönemde Yunanistan ile yaşanan sorunlara değinen Bakan Akar, "Bu sorunların, karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye olarak bizler daima sorumlu, sağduyulu ve sabırlı bir politika izliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin bir devletten beklenen neyse o şekilde davrandığını dile getiren Akar, şöyle devam etti:



"Başta, Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm birimler bu şekilde çalışıyor. Gayretlerimizin nihai amacı, barış ve istikrarın sağlanması. Geçtiğimiz hafta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede, kendilerine duygularımızı, düşüncelerimizi açık şekilde ifade ettik. Kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için görüşmemiz, buluşmamız gerektiğini, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirttik. İyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk çerçevesinde bu sorunlara çözüm bulunabileceğini ifade ettik. Bu konuda üçüncü tarafları karıştırmadan karşılıklı iki komşu, iki müttefik olarak konuşup, görüşüp samimi diyalogla problemlerimizin, sorunlarımızın çözülebileceğine hala inanıyoruz."



"Türkiye kimse için tehdit değil, Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir" diyen Akar, bunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.



Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Akar, "İster Yunanistan ister Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma heveslerinin, gerginliği artırmaktan başta bir şeye yardımcı olmayacağını ve bunun olayı bir çözümsüzlüğe doğru götürdüğü herkes tarafından bilinmelidir" dedi.

Bakan Akar, Türkiye'nin garantör olarak hak ve sorumluluklarını yerine getirmeye sürdüreceğini de kaydetti.