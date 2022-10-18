Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

''OLDUBİTTİYE MEYDAN VERMEYİZ''

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ege'deki sorunların karşılıklı görüşmelerle çözülebileceği yaklaşımını ısrarla sürdürüyoruz. Oldubittiye meydan vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.

''GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ''

Sorumlu sağduyulu bir politika izliyoruz. Görüşmeye hazırız.

''EGE'NİN DOSTLUK DENİZİ OLMASINI SÖYLÜYORUZ''



Ege'nin dostluk denizi olmasını, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasından yana olduğumuzu söylüyoruz. Türkiye kimse için tehdit değil güvenli bir müttefiktir.

''RUM KESİMİNİN ADAYI SİLAHLANDIRMASI GERGİNLİĞİ ARTIRIR''

Rum kesiminin adayı silahlandırması gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramayacağını söylüyoruz. Garantör olarak hak ve sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Egemenlik eşitlik Türk varlığının kabulü lazım.''