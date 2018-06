Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile dün katıldığı Giresun'daki mitingin ardından Muğla Dalaman'a geçti.



Dalaman Havalimanı'ndan askeri helikoptere binen Bakan Canikli, Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateynine indi.



Seyir halindeki gemiye helikopterle gelişinde Bakan Canikli'yi güvertede Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan, TCG Giresun Fırkateyni Komutanı Yarbay Murat Aktaş ve öteki yetkililer karşıladı.



''Silistre'' adı verilen selamlama düdüğünün çalınmasının ardından Bakan Canikli'ye arkasında "Milli Savunma Bakanı" yazılı TCG Giresun fırkateyninin şapkası takdim edildi.

Geminin önce köprü üstüne ardından savaş harekat merkezine geçen Canikli, burada aldığı brifingin ardından gemi personeliyle bir araya geldi.



Türk milletinin huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşaması için yurdun her yerinde görev yapan Mehmetçik'e başarı dileklerini ileten Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yaptığı fedakarca görevlerin millet tarafından takdir edildiğini vurguladı.



Canikli, Anadolu'nun her dönem saldırılarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Canikli, "Tarihte de bugün de karada, havada, denizde ülkemizin menfaatlerinin ortadan kalkması sonucunu doğuracak zaman zaman birtakım adımlar atılabiliyor" diye konuştu.



Türkiye aleyhine yanlış hesapların da gündeme getirilmeye çalışıldığını ifade eden Canikli, şunları kaydetti:



"Herkesin, Türk milletine yönelik bir saldırı ve tehdit içerisinde olacaksa onu çok iyi düşünmesi, bin defa düşünmesi gerekiyor. Kimsenin yanlış hesap yapmaması gerekiyor. Biz her yerde olduğu gibi denizlerimizde ve sularımızda bu ülkenin menfaatlerini koruyacak her türlü tedbiri almak durumundayız ve alıyoruz. Bunlardan hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Bazı ülkelerin, mahfillerin Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz, bu millet buna müsaade etmez."

"NE GEREKİYORSA YAPARIZ"



Canikli, milletin menfaatlerini korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü tedbiri alacağını aktararak, "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Birtakım oldubittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz. Ne gerekiyorsa yaparız. Bugüne kadar bu millet bunu yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek" dedi.



Olası tehditleri bertaraf edecek imkanlara sahip olduklarını belirten Canikli, "Son yıllarda Türkiye, savunma alanında yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli ürünleriyle bu toprakları karada, havada, denizde korumak için yeterli imkan ve donanıma sahip" ifadesini kullandı.

Canikli, daha sonra TCG Giresun fırkateyninin erbaş-er salonunda askerlerle bir süre sohbet etti. Bu sırada "TCG Giresun için iftar vakti” anonsu yapıldı.



"Allahımıza hamdolsun milletimiz var olsun" şeklindeki yemek duasının ardından askerlere "Afiyet olsun" diyen Canikli, Mehmetçik'le iftar yaptı.