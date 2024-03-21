Milli Savunma Bakanı Güler: "Alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyoruz"

Güler, şehit ve gazilerin vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur temsili, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun da ilham kaynağıdır. Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri başımızın tacıdır. Sizlerin metaneti, vakur duruşu, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en mümtaz örneğidir. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak yine de kahraman gazilerimiz ile şehitlerimizin ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla yoğun faaliyet içerisindeyiz. Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin yanında olacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını da daima kalbimizde yaşatacak, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz."



"ALÇAK TERÖRİSTLERE BÜYÜK BEDELLER ÖDETİYORUZ"



Aziz şehitlerin silah arkadaşlarının onların bıraktığı şanlı sancağı gururla taşıdığını dile getiren Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerimizin gözyaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyoruz. Kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran hain terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız. Başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecektir."



Bakan Güler, Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik coğrafi durumu, büyük ve güçlü ordusu, yerli, milli ve modern sanayisiyle dünyada yükselen bir güç durumunda olduğuna da dikkat çekti.