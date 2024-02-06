Milli Savunma Bakanı Güler Bağdat'a gitti

Son dakika haberi! Millî Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti."

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/3t0HQYVvJw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2024