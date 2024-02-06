Milli Savunma Bakanı Güler Bağdat'a gitti

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

Milli Savunma Bakanı Güler Bağdat'a gitti
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Son dakika haberi! Millî Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti."

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