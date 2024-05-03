Milli Savunma Bakanı Güler, Harita Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile gittiği Harita Genel Müdürlüğünde törenle karşılanan Güler, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.



Harita Genel Müdürlüğü personelinin Haritacılar Günü'nü de kutlayan Bakan Güler, "Harita Genel Müdürlüğümüzün 129'uncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Geçmişte birlikte çalıştığım arkadaşlarım ile siz değerli mesai arkadaşlarımı ve de kıymetli büyüklerimi bir arada görmek, benim için çok anlamlı ve çok değerli." ifadelerini kullandı.



Haritacıların, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere ülkenin coğrafi alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasında kıymetli görevler icra ettiğini belirten Güler, haritanın, beşeriyetin inkişafında ve medeniyet hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.



Haritacılığın da tarih boyunca insanlığın keşif ve bilgi edinme sürecinde kilit bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Güler, şunları kaydetti:



"Türk tarihinde de haritacılık, köklü ve müstesna bir yere sahip bilim alanları arasında yer almıştır. Nitekim tarih boyunca pek çok güçlü devlet kuran ve geniş coğrafyalarda hakimiyet tesis eden atalarımız, haritaları hem yönetimlerinin stratejik bir aracı olarak kullanmış hem de askeri harekatın planlama ve icra safhalarında haritalardan etkin bir şekilde yararlanmışlardır. Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan haritacılık geleneğimizin modern anlamda bir teşkilata kavuşması da kahraman ordumuzun öncülüğünde olmuştur. 1895'te Harita Komisyonu olarak kurulan ordumuzun harita teşkilatı, o günden bugüne kadar birçok önemli vazife üstlenmiş, kritik görevler icra ederek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her seviyedeki harita ihtiyacını karşılamıştır. 2009-2010 yılları arasında Komutanlığını yapmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğum Harita Genel Komutanlığımız, bugün de Harita Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam ediyor."



"KENDİ ALANINDA ÜLKEMİZDEKİ EN YETKİN KURULUŞU"



Bakan Güler, kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü coğrafi bilgi desteğini doğru ve hızlı şekilde karşılayan harita teşkilatının, aynı zamanda ülkenin pek çok kuruluşuna da bu alanda katkılar sağladığını bildirdi.



Bu çok yönlü faaliyetlerin, Harita Genel Müdürlüğünün ne kadar ehemmiyetli bir görev üstlendiğini de en açık şekilde ortaya koyduğunu belirten Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Kendi alanında ülkemizdeki en yetkin kuruluş olan bu güzide teşkilatın birbirinden değerli siz mensupları da bu tarihi mirasa önemli katkılarda bulundunuz ve bulunmaya devam ediyorsunuz. Hem önceki dönem arkadaşlarımızın hem sizlerin emekleri ve gayretleri sayesinde harita teşkilatımız sadece başarılı bir idari yapı değil aynı zamanda bir aile ve bir sosyal topluluk haline gelmiştir. Böylesine samimi bir ortamın tesis edilmesinde, en başta geçmişte birlikte çalıştığımız değerli komutanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."



Harita Teşkilatının kendini sürekli geliştirdiğini ve geleceğe emin adımlarla ilerlediğini bildiren Bakan Güler, şunları kaydetti:



"Esasında, içinde bulunduğumuz hassas güvenlik ortamı, her alanda olduğu gibi haritacılık alanında da çok güçlü olmamızı, coğrafi bilgi sistemlerini en etkin şekilde kullanmamızı gerekli kılmaktadır. Bu anlayışla sizlerin, bundan sonra da yapacağınız çalışmalarla kahraman ordumuzun gücüne güç katacağınıza, ülkemizin teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 129 yıllık şanlı bir geçmişe sahip Harita Genel Müdürlüğümüzün siz kıymetli personelini, ordumuzun ve ülkemizin harita ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı takdir ediyor; her birinize şükranlarımı sunuyorum.



Sözlerime son verirken Harita teşkilatımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün komutanlarımızı, asker-sivil tüm personelimizi bir kez daha saygı ve şükranla yad ediyorum. Bu özel günde, bir araya gelmemize vesile olan başta Harita Genel Müdürümüz Osman Paşam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, her birinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla."