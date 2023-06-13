Milli Savunma Bakanı Güler, NATO toplantısına katılacak

Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı göreviyle ilk NATO toplantısı için Çarşamba günü Brüksel'e gidecek. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek toplantıda ana gündem başlığı Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreç olacak.

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO toplantısına katılacak
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karargahında düzenlenecek toplantıya Yaşar Güler ilk kez Milli Savunma Bakanı sıfatı ile katılacak.

Toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşması ile başlayacak.

GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ana gündem maddesi, Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Toplantıda,, Ukrayna Savunma Temas Grubu ile de bir oturum gerçekleştirilecek.

Toplantıda ayrıca Finlandiya'nın ardından İsveç'in de NATO üyesi olmasına ilişkin süreç değerlendirilecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

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