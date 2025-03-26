Milli Savunma Bakanı Güler: Silahlar koşulsuz teslim edilmeli
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütünün İmralı'dan gelen çağrı kapsamında kendini bir an önce feshetmesi gerektiğini belirtirken, "Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin hiçbir karşılığı yoktur." dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazi aileleriyle iftar yemeğinde buluştu. Gündeminde "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik başlatılan süreç vardı
Güler, terör örgütünün İmralı'dan gelen çağrı doğrultusunda bir an önce kendisini feshetmesi gerektiğini söylerken, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda veya isimlerde faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin hiçbir karşılığı yoktur." dedi.
Şehit ve gazi aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Güler, süreci ihtiyatlı ve temkinli bir şekilde takip ettiklerinin de altını çizdi.
Güler, "PKK ve uzantılarının mevcut gelişmelerden faydalanarak yeniden yapılanmasına, büyük kayıplarını telafi etmesine ve bu olumlu süreci bozmasına ve sabote etmesine asla izin vermeyeceğiz. Kahramanlarımızın ortaya koyduğu gayretlere sıkı sıkı sahip çıkacak. Verdikleri emeğin bir zerresinin dahi yok olmasına asla müsade etmeyeceğiz." diye konuştu.
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