Milli Savunma Bakanı Güler: Silahlar koşulsuz teslim edilmeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit ve gazi aileleriyle iftar yemeğinde buluştu. Gündeminde "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik başlatılan süreç vardı



Güler, terör örgütünün İmralı'dan gelen çağrı doğrultusunda bir an önce kendisini feshetmesi gerektiğini söylerken, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda veya isimlerde faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin hiçbir karşılığı yoktur." dedi.