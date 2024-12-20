Milli Savunma Bakanı Güler: YPG/PKK Ayn el Arap'tan çıkmamak konusunda direniyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye etkisinin sorulması üzerine Güler, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Güler, Suriye'de yeni yönetimin YPG/PKK'lı teröristlere bulundukları bazı bölgeleri terk etmeleri ve silah bırakmaları konusunda telkinde bulunduğunu belirterek, "İnşallah, bunların kendi aralarında anlaşma yapabileceklerini düşünüyoruz." dedi.



Bakan Güler, YPG/PKK'nın Ayn el Arap'tan çıkmamak için direnç gösterdiğini belirterek, "Ayrıca Haseke bölgesinde bugün bir takım eylemlerde bulundular. Yeni yönetim, özellikle Rakka ve Tabka'yı terk etmeleri ve silah bırakmaları konusunda telkinlerde bulunuyor. Gerek Ayn el Arap, Sırrın, buralarda silah bırakarak, ağır silahlar dahil, yönetime teslim ederek buralardan çıkmasını ve oradaki vatandaşları rahatsız etmeden, onların daha büyük çatışmalar karşısında zarar görecek duruma düşürmeden buradan ayrılacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.



Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin ise Güler, "Kendilerine açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere buralardan çıkışla ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da önümüzdeki yapılacak düzenlemeler dahilinde Suriyeli vatandaşlarımızın onurlu ve güvenli bir şekilde kendi topraklarına, evlerine kavuşacaklarını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.